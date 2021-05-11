Многолетнюю проблему России решит уникальная лаборатория в ЯНАО

Лабораторию создадут в этом году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первую в России лабораторию криологии Земли и геотехнической безопасности откроют в ЯНАО. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.

«На базе Научного центра изучения Арктики в этом году будет создана первая в России лаборатория криологии Земли и геотехнической безопасности в рамках проекта НОЦ „Прогноз деградации мерзлоты и технология автоматизированного контроля несущей способности мёрзлых грунтов под объектами капитального строительства“», — говорится в отчете на сайте ведомства.

Власти планируют привлечь к работе ученых из разных регионов страны. Источник в правительстве рассказал URA.RU, что руководителем лаборатории назначили Анатолия Шуваева, доктора технических наук, профессора Тюменского индустриального университета.

Лаборатория будет включать в себя инженерное подразделение, с помощью которого планируют повысить уровень промышленной и экологической безопасности, снизить экономические потери и ущерб фонду капитальных объектов. «Это серьезный шаг к возрождению системы государственного мониторинга мерзлоты», — отметил заместитель губернатора Ямала Александр Мажаров.

Ранее URA.RU сообщало, что вечная мерзлота в арктических регионах исчезнет через 30 лет. Минприроды РФ заявил, что ЯНАО станет сельскохозяйственным регионом, так как происходят глобальные климатические изменения.