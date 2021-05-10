Минприроды РФ: ЯНАО станет сельскохозяйственным регионом

Глобальные климатические изменения уже вносят коррективы в жизнь ЯНАО Фото: Иван Седов © URA.RU

В течение ближайших 30 лет вечная мерзлота в арктических регионах России, в том числе в ЯНАО, исчезнет, а сами территории станут сельскохозяйственными. Об этом рассказал глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

По словам главы Минприроды, само явление вечной мерзлоты явление вечной мерзлоты на северных территориях «уходит», и к этому нужно успевать адаптироваться. «Каждый такой регион понимает, что с ним будет через 20—30 лет: он перестанет быть северным или вдруг станет ярко сельскохозяйственным», — приводит РБК слова министра.

Издание напоминает, что сейчас вся площадь арктической зоны России составляет около 4 млн кв. км. Зона вечномерзлых грунтов, которые в настоящее время тают из-за глобального потепления, составляет порядка 60% северных территорий страны.

Ранее сообщалось, что в Минприроды РФ предложили создать государственную систему мониторинга за многолетнемерзлыми грунтами — она нужна, чтобы избежать негативных последствий таяния почвы. По данным ООН, температура Земли в 2020 году достигла рекордных значений за три миллиона лет и продолжает расти из-за глобальных изменений климата.

Изменения климата коренные жители ЯНАО почувствовали уже минувшей зимой, когда начали массово гибнуть северные олени. Исследовавшие проблему ученые пришли к выводу, что бескормица началась после дождей в декабре — тундра покрылась ледяной коркой, не давшей животным добраться до растительного слоя.