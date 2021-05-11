Скандально известный политик начинает конфликт под Екатеринбургом

Илья Гаффнер готов противостоять сразу двум однопартийцам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Одним из самых конфликтных избирательных округов на выборах в свердловское заксобрание в сентябре 2021 года обещает стать Белоярский округ, центр которого находится всего в 50 км от Екатеринбурга. Как явствует из данных сайта предварительного голосования «Единой России», там областной депутат Илья Гаффнер готовится противостоять сразу двум коллегам по ЗС: Вячеславу Вегнеру и Олегу Корчагину.

Вегнер заявился в качестве кандидата от избирательного округа, Корчагин — от территориальной группы по списку ЕР, а Гаффнер — и там, и там. «Очевидно, что шансы на переизбрание у Гаффнера есть. Несмотря на официальное банкротство, которое может наложить отпечаток на его имидж, Гаффнер обладает некими ресурсами. Не исключаю, что в случае поражения на праймериз он пойдет на выборы самовыдвиженцем. Напомню, что в 2016 году он победил на выборах в округе именно в этом качестве», — прокомментировал директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

Он предположил, что команда свердловского губернатора Евгения Куйвашева не будет вмешиваться в борьбу политических тяжеловесов, поскольку областные власти устроит победа любого из перечисленных политиков. «Все они системные, и с ними удобно работать», — заключил политолог.

Илья Гаффнер в разговоре с URA.RU уточнил, что в 2016 году выиграл праймериз, но на партконференции снял свою кандидатуру и пошел на выборы самовыдвиженцем. Он не стал комментировать, готов ли к такому шагу сейчас. «Жизнь покажет», — сказал депутат. Вячеслав Вегнер и Олег Корчагин пообещали ответить на вопросы агентства позже, поскольку на момент публикации были заняты.

Депутат-единоросс Илья Гаффнер прославился антикризисным советом малоимущим россиянам: «Надо меньше питаться». Парламентарий задолжал Россельхозбанку 160 миллионов рублей. В отношении Гаффнера введена процедура банкротства.