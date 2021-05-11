11 мая 2021
10 мая 2021

Инсайд: в тюменской полиции ищут противников вакцинации

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Курган, горсад, полиция
Сотрудники полиции, отказавшиеся от вакцинации, могут быть отстранены от работы как рискующие заразиться коронавирусом Фото:

Руководство УМВД Тюменской области составит список сотрудников, которые не хотят вакцинироваться от коронавируса. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Это может грозить полицейским отстранением от работы.

«Распоряжение дал сам Коломиец (руководитель УМВД Тюменской области — прим.ред.). Фамилии тех, кто не захочет ставить прививку от коронавируса, лягут на стол начальству. Посыл такой — никого прививаться не заставляют, но отчитаться будьте добры. А вот что последует дальше — большой вопрос. Непривитые сотрудники попадают в зону риска по заражению. И если они работают „в поле“, то их вполне могут отстранить», — рассказал URA.RU собственный источник, близкий к правоохранительным структурам.

В пресс-службе УМВД Тюменской области взяли время на подготовку комментария. На момент публикации он не поступил.

Как ранее сообщал оперативный штаб Тюменской области, для выработки коллективного иммунитета прививки от коронавируса должны поставить около 700 тысяч жителей региона. По последним обнародованным данным, полный курс вакцинации «Спутником» прошли почти 75 000 тюменцев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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