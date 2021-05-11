Курганский бизнесмен делает на берегу Тобола лодочную станцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рабочие начали переделывать новую набережную реки Тобол в Кургане. Работы проводят в районе пивзавода, передает корреспондент URA.RU. В мэрии пояснили, что там делают лодочную станцию.

Рабочие отгородили сеткой часть набережной. На воде появилась платформа. «Предприниматель планирует открыть лодочную станцию для отдыха на прибрежной территории реки Тобол. Станция будет построена без свай, без изменения дна и берегов водного объекта. Там будут предоставлять в прокат катамараны и водные велосипеды», — рассказали в пресс-службе администрации Кургана.

Предприниматель в департаменте архитектуры, строительства и земельных отношений мэрии получил разрешение на использование земельного участка. Для безопасности посетителей рабочие монтируют ограждения.

Ранее URA.RU писало, что рабочие на новой набережной реки Тобол в Кургане при повышении уровня воды проводят отделочные работы. Контракт по ремонту выполняет тюменская компания ООО «КВН». В техзадании оговорено, что компания должна будет делать ремонт лестничных маршей и парапетов набережной, устройство подпорной стенки, благоустройство территории. Завершить работы подрядчик должен был не позднее 20 апреля 2021 года.

Жители Кургана в марте заметили, что на одном из участков набережной отпала гранитная облицовка, а в апреле на другом участке частично просела плитка. Власти объяснили, что обновленная набережная начала разваливаться из-за того, что подрядчик, который ее ремонтировал, поздно закончил работы.