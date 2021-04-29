В Кургане повышается вода в реке Тобол Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вода в реке Тобол в Кургане при повышении уровня затопила ступени набережной, где рабочие проводят ремонт. Видео на месте события на участке от дамбы в сторону рынка сняла журналист URA.RU.

Уровень воды поднялся до ступеней, где подрядчик проводит работы по облицовке ступеней гранитом и штукатурке подступеньки цементным раствором. По данным мэрии, уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 30 апреля составляет 387 см (над «нулем» поста). Изменение за сутки + 10 см.

Ранее URA.RU писало, что рабочие на новой набережной реки Тобол в Кургане при повышении уровня воды проводят отделочные работы. Контракт по ремонту выполняет тюменская компания ООО «КВН». В техзадании оговорено, что компания должна будет делать ремонт лестничных маршей и парапетов набережной, устройство подпорной стенки, благоустройство территории. Завершить работы подрядчик должен не позднее 20 апреля 2021 года.

При этом жители Кургана в марте заметили, что на одном из участков набережной отпала гранитная облицовка, а в апреле на другом участке частично просела плитка. Власти объяснили, что обновленная набережная начала разваливаться из-за того, что подрядчик, который ее ремонтировал, поздно закончил работы.