Вкладчик банка «Нейва» пожаловался на проблемы с возвратом денег

Вкладчикам приходится стоять в очереди по несколько часов даже после получения талончика на прием Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Отзывы лицензий у банков

Банк «Открытие», который был назначен банком-агентом по возврату средств вкладчиков закрывшегося банка «Нейва», не справляется с потоком клиентов. В организации формируется многочасовые заторы из вкладчиков, которые приходят по талонам и из «живой» очереди. Об этом URA.RU рассказал вкладчик «Нейвы» на правах анонимности.

«Я пришел в офис банка в центре Екатеринбурга к назначенному времени в талоне. При этом вышел я из офиса только спустя два часа. Работает четыре окна, туалета не предусмотрено. На то же время, что и у меня, было назначено еще несколько людей. У кого-то несколько тысяч рублей, у кого-то — несколько миллионов. С тем, у кого небольшая сумма — сотрудники „Открытия“ быстро решают вопросы, у кого крупные суммы — вплоть до часа. Проблемы признают и сами сотрудники банка. Они также перерабатывают, но за это денег не получают», — сообщил собеседник.

В пресс-службе банка «Открытие» URA.RU сообщили, что специалисты ежедневно обслуживают до 1000 клиентов банка «Нейва». «По состоянию на сегодня было принято около 11 тысяч обращений и выдано 70% от общего объема выплат. Традиционно наибольший поток клиентов пришелся на первые дни выплат страхового возмещения. Для удобства клиентов в банке работает система предварительной электронной записи, что позволяет сократить время ожидания в очереди. Отметим, что даже в пиковые часы среднее время обслуживания клиентов в отделении не превышает 30 минут», — уточнили там.

Центробанк отозвал лицензию у свердловского банка «Нейва» 16 апреля. По данным регулятора, это произошло из-за нарушений федеральных законов и нормативных актов. В тот же день вкладчики атаковали офисы банка, на защиту точек выезжала Росгвардия. Банк «Открытие» было назначено банком-агентом, который с 26 апреля должен возвращать деньги клиентов «Нейвы».