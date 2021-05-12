Моргенштерна признали угрозой национальной безопасности Украины

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Официальный сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза
Музыканта включили в «черный список» за пропаганду «культа насилия и жестокости» Фото:

Российский рэпер Алишер Моргенштерн включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. По мнению Службы безопасности Украины, музыкант пропагандирует в своих выступлениях насилие, жестокость и распространение наркотиков.

СБУ направила письмо в Министерство культуры и информационной политики, в котором предложила причислить рэпера к перечню лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. «[Моргенштерн] во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ», — цитирует ответ СБУ на свой запрос издание «Українських Новин». Ведомство уточняет, что это грозит созданием конфликтов по отношению к организаторам концерта и его участникам. Теперь украинские радио и телеканалы не могут показывать Моргенштерна и транслировать его треки.

В апреле Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Моргенштерна в черный список из-за угрозы нацбезопасности и запретило ему выступать на территории государства, сообщает Life. В ответ музыкант признался, что «обожает Украину», где у него самые «бешеные» поклонники. Моргенштерн назвал украинский народ братьями и призвал поклонников не обращать внимание на политику, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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