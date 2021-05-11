Челябинского депутата обвинили в подкупе избирателей

Илья Мительман прокомментировал претензии горожанки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Жительница Челябинска обвинила депутата городской думы Илью Мительмана, который собирается принять участие в выборах в Госдуму, в подкупе избирателей. Об этом она заявила в сообществе «Журнал Типичный Челябинец» во «ВКонтакте». Мительман прокомментировал URA.RU претензии горожанки.

«Я увидела в Интернете, как кандидат по моему округу, Илья Мительман, на какой-то красивой церемонии вручает людям подарки: букеты, какие-то конверты. Ему конверты, рамочки, букеты подносили — а он вручал. В СМИ пишут — сертификаты на 30 тысяч рублей! Это честно? Справедливо? Наверное, каждый день вручает. Хоть по три раза! Если ты депутат, тебе все можно?», — заявила девушка в сообществе, назвав себя волонтером.

Она добавила, что считает вручение конвертов с деньгами подкупом избирателей. «Почему нас держат за дураков? Почему все молчат? Я не стала молчать и пожаловалась на подкуп избирателей и использование статуса депутата в своих корыстных интересах! Пусть разбираются! Иначе этот цирк не прекратить!», — продолжила она. Связаться с автором сообщения URA.RU не удалось.

«Меня постоянно в чем-то обвиняют: и во втором гражданстве, и в чем-то еще. Завтра напишут, что я делаю куклы вуду. Все это связано с моим участием в праймериз ЕР, и я ожидаю новые провокации. Это не первая моя избирательная кампания, я всегда участвую в выборах честно и буду продолжать это делать», — заявил URA.RU Мительман.

Мительман подал заявление на праймериз ЕР по партийным спискам и по Челябинскому одномандатному округу. Он надеется получить поддержку партии для участия в выборах в Госдуму, которые состоятся в сентябре. Электронное голосование по праймериз пройдет с 24 по 30 мая.