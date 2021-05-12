Сотрудники ГТРК «Урал» пожаловались на переработки Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Среди телеведущих и технических сотрудников ГТРК «Урал» растет недовольство из-за решения руководства. По поручению Москвы на местном канале «Вести» начало выходить утреннее шоу, из-за которого работники стали трудиться сверх нормы без изменения зарплаты. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников в телекомпании.

«Москва сказала делать утренние эфиры, но [директор ГТРК „Урал“ Ирина] Щукина никаких дополнительных ресурсов для этого не собрала — ни новых кадров, ни новых денег. Работают все те, кто работал и днем. Пострадали даже визажисты, которые теперь в редакции с самого утра», — описал ситуацию собеседник агентства в телекомпании.

Другой инсайдер URA.RU, близкий к руководству ГТРК, подтвердил, что сотрудники продолжают работать за прежние зарплаты в 25-35 тысяч рублей. Кроме того, заметил еще один источник, создание утреннего шоу отнимает много сил: «Подготовка сценария, продюсирование, улыбки в кадре — это очень изнурительный процесс. Ребята уже как выжатые лимоны, полное опустошение».

По словам источников, неоплаченными остаются и переработки в праздники и выходные дни. «Щукина заявляет, что любые переработки — это распоряжение Москвы. А мы не можем позвонить туда и проверить, правда ли это их решение», — поделился один из сотрудников.

Ирина Щукина в разговоре с URA.RU не дала однозначного ответа о зарплате подчиненных. «Утренние шоу мы запустили 1 апреля. Наши сотрудники получат заработную плату [за апрель] только 14 мая», — сказала Щукина, предложив задать ей вопросы о выплате сотрудникам только после этой даты.

В мае 2021 года права на показ парада Победы были перехвачены у ГТРК «Урал», проводившей эфиры в предыдущие годы. Трансляцию впервые провели телеканалы свердловского правительства — ОТВ и «Четвертый канал». Ирина Щукина заявляла URA.RU, что «Четвертый канал» оказался быстрее в переговорах.