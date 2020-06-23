22 июня 2020

Парад Победы в Екатеринбурге покажут на всю страну

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная репетиция Парада Победы на площади 1905 года. Екатеринбург, администрация екатеринбурга, парад победы, площадь 1905года, здание администрации екатеринбурга, военнослужащие, репетиция парада, город екатеринбург, строй, 75лет победы
Шествие в Екатеринбурге покажет телеканал «Россия 24» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Трансляция парада Победы в Екатеринбурге будет вестись с семи камер, в то же время аэросъемка для демонстрации прохода военных и техники из-за авиапарада использоваться не будет, сообщила URA.RU директор ГТРК «Урал» Ирина Щукина. При съемке будет использоваться портативная телестудия, которая была задействована при демонстрации Олимпийских игр в Сочи.

Камеры для трансляции будут установлены на шпиле администрации города в Банковском переулке, на улице Вайнера, а также вдоль проспекта Ленина. Трансляция парада в этом году будет отличаться от съемки 2019 года, потому что будут использоваться камеры с более мощной оптикой, сообщили URA.RU представители ГТРК «Урал».

Парад в Екатеринбурге будет демонстрироваться в эфире «России 24» на всю страну. Кроме того, доступ к сигналу ГТРК «Урал» впервые будут использовать все основные телеканалы города: «Областное телевидение», «Четвертый канал» и «Студия-41»; трансляция также будет вестись в соцсетях и на youtube-канале федеральной телекомпании.

Парад в Екатеринбурге будут принимать 10 VIP-персон, на трибунах не будет ветеранов, но выделены места для 500 орденоносцев. Горожан на парад не пустят, но они смогут наблюдать за ним из-за ограждения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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