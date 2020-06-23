Парад Победы в Екатеринбурге покажут на всю страну

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Парад в Екатеринбурге будут принимать 10 VIP-персон , на трибунах не будет ветеранов , но выделены места для 500 орденоносцев. Горожан на парад не пустят, но они смогут наблюдать за ним из-за ограждения .

Парад в Екатеринбурге будет демонстрироваться в эфире «России 24» на всю страну. Кроме того, доступ к сигналу ГТРК «Урал» впервые будут использовать все основные телеканалы города: «Областное телевидение», «Четвертый канал» и «Студия-41»; трансляция также будет вестись в соцсетях и на youtube-канале федеральной телекомпании.

Камеры для трансляции будут установлены на шпиле администрации города в Банковском переулке, на улице Вайнера, а также вдоль проспекта Ленина. Трансляция парада в этом году будет отличаться от съемки 2019 года, потому что будут использоваться камеры с более мощной оптикой, сообщили URA.RU представители ГТРК «Урал».

Трансляция парада Победы в Екатеринбурге будет вестись с семи камер, в то же время аэросъемка для демонстрации прохода военных и техники из-за авиапарада использоваться не будет, сообщила URA.RU директор ГТРК «Урал» Ирина Щукина. При съемке будет использоваться портативная телестудия, которая была задействована при демонстрации Олимпийских игр в Сочи.

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