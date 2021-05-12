Экс-генерал ФСБ раскритиковал приказ Путина после бойни в Казани

Новые меры только навредят законопослушным граджданам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов раскритиковал все предложения по ужесточению оборота оружия после стрельбы в казанской гимназии. По его мнению, такие меры не смогут повысить общественную безопасность в России.

«Все предложения, которое сегодня звучат, они носят исключительно косметический характер, не имеющий, по большому счету, отношения к системе безопасности», — цитируют Михайлова РИА «Новости». По его мнению, произошедшие ранее террористические акты исчерпали возможные меры по обеспечению безопасности школ, детских садов и объектов массового скопления людей.

Михайлов заявил, что в России уже наведен порядок в легальной продаже оружия. Новые меры по ужесточению оборота только навредят законопослушным гражданам, но не помогут предотвратить теракт. Михайлов отметил, что не всегда для нападения используется огнестрельное оружие.

Утром 11 мая в казанской школе № 175 бывший выпускник заведения Ильназ Галявиев открыл стрельбу. В результате нападения пострадали более 30 человек, 11 из них погибли. Президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову создать новое положение о видах оружия, которое может быть на руках граждан. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции порекомендовал запретить продажу оружия людям с двумя и более погашенными судимостями, а также тем, кто ранее был пойман пьяным за рулем или передал управление нетрезвому человеку, сообщает «Пятый канал».