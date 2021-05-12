Депутаты одобрили новые правила выплаты пенсий жителям сел

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Старообрядческие села Роща и Платоново и деревня Симонята. Свердловская область, Шалинский район, село роща
Ранее сельские пенсионеры лишались надбавок в случае переезда Фото:

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект «Единой России», сохраняющий повышенные выплаты сельским пенсионерам в случае смены места жительства. Ранее граждане, проработавшие в селе не менее 30 лет, теряли пенсионную надбавку в 25% в случае переезда в город или при включении деревни в городской округ, пояснил первый замглавы фракции «Единой России» Андрей Исаев.

«Это несправедливо, и об этом шла речь во время встречи президента [Владимира Путина] с руководством фракций Государственной думы. Президент дал поручение разобраться с этим вопросом. Была подготовлена поправка о том, что для тех людей, которым назначена соответствующая надбавка, она не может быть отменена при переезде в другую местность», — отметил Андрей Исаев.

Законодательная инициатива была представлена на первом социальном онлайн-форуме партии, в котором принял участие президент Владимир Путин. В первом чтении законопроект был принят в январе 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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