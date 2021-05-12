Международный HR-консультант: как выпускникам найти работу мечты

Молодым специалистам рекомендовали искать платные стажировки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Для выпускников существует множество способов найти хорошую работу, начиная от традиционной рассылки резюме и заканчивая поиском удаленных стажировок. Свои советы в беседе с URA.RU дала международный HR-консультант Зулия Лоикова.

«Сразу после получения диплома найти какую-то серьезную работу по специальности крайне сложно, поэтому я всегда рекомендую это делать еще во время учебы. Тогда к моменту окончания вуза у выпускника будет какой-либо опыт, с которым проще устроиться», — посоветовала Лоикова. Также можно обратиться в карьерный центр. По ее словам, у них есть специальные программы, во время которых постепенно подготавливают детей от 14 до 18 лет к тому, как искать работу и составить первое резюме. Еще в этих центрах могут помочь устроиться на платную стажировку.

HR-консультант подчеркнула важность такой практики, поскольку можно получить дополнительное преимущество перед другими кандидатами. «Если вас не наняли, то зарекомендуйте себя так, чтобы вам дали рекомендацию на фирменном бланке. Если есть еще возможность обратиться в дальнейшем к руководящим лицам — это будет дополнительный плюс», — объяснила Лоикова.

Работу и стажировку собеседница агентства рекомендовала искать на специализированных сайтах, приложениях, telegram-каналах, социальных сетях, лично обращаясь к представителям компаний и опрашивая знакомых, используя теорию шести рукопожатий. «Есть и удаленные компании, и международные компании, которым нужно не ежедневное присутствие в офисе. Они пишут сколько часов необходимо, каков блок работ и как он оплачивается», — отметила консультант. На сегодняшний день можно найти удаленную работу и получать зарплату, как в крупных городах, и при этом находиться в маленьком населенном пункте, заявила HR-специалист.

Спикер подчеркнула, что из-за высокой конкуренции на рынке необходимо выделяться. Резюме стоит сделать не по шаблону, можно написать сопроводительное письмо и обязательно указать личные качества. «Важно иметь общее представление о работодателях. На собеседовании нужно правильно расставлять акценты на том, что необходимо конкретной компании», — посоветовала собеседница. По ее словам, сейчас внимательно просматривают страницы в соцсетях соискателя, чтобы понять, насколько надежен кандидат и какими качествами он обладает.