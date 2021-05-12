Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила ввести налоговые послабления для россиян, инвестирующих в фондовый рынок. Например, освободить от НДФЛ доходы с продажи активов, приобретенных в ходе IPO (первое публичное размещение акций — прим. URA.RU) или в течение месяца после него.
«Хорошо, что стали возникать компании, в том числе не те, которые давно на рынке, на слуху, а те, которые быстро завоевывают рынок, и они выходят на IPO. Мне кажется, это действительно положительное явление и надо его поддержать разными способами», — цитируют Набиуллину «Инвестиции».
Банк России предлагает ввести налоговые льготы для тех, кто инвестирует в акции компаний, выходящих на российскую биржу через IPO. А вот при покупке иностранные акции вычеты по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) могут ограничить. По мнению Набиуллиной, льготы, которые финансируются за счет бюджета, не должны стимулировать вложения в зарубежные активы.
В апреле глава Центробанка призвала отказаться от административного ограничения цен, поскольку это не позволяет стимулировать производство, сообщает «Национальная служба новостей». Правительство России регулируют цены на часть продуктов с декабря 2020 года, в частности на подсолнечное масло и сахар.
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