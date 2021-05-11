В Тюмени экстренно эвакуируют жильцов многоэтажки

Силовики обследуют дом и выводят жильцов на улицу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени проходит экстренная эвакуация жильцов многоквартирного дома на Мельникайте, 129. Об этом URA.RU сообщил участник событий.

«Приехал ОМОН, всех выводят. Говорят, что какой-то подозрительный предмет нашли. Выскочили, в чем были», — рассказал URA.RU один из жильцов дома по адресу Мельникайте, 129.

В управлении Росгвардии по Тюменской области получить оперативный комментарий не удалось. В пресс-службе ведомства на звонок агентства не ответили.

Обновлено (12.05.2021, 21:02): ситуацию прокомментировали в областном УМВД. «Поступило сообщение о подозрительном предмете. На место выехали сотрудники силовых ведомств. При обследовании дома предметов, представляющих опасность, не обнаружено», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.