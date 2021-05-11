11 мая 2021

В Тюмени экстренно эвакуируют жильцов многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики обследуют дом и выводят жильцов на улицу Фото:

В Тюмени проходит экстренная эвакуация жильцов многоквартирного дома на Мельникайте, 129. Об этом URA.RU сообщил участник событий.

«Приехал ОМОН, всех выводят. Говорят, что какой-то подозрительный предмет нашли. Выскочили, в чем были», — рассказал URA.RU один из жильцов дома по адресу Мельникайте, 129.

В управлении Росгвардии по Тюменской области получить оперативный комментарий не удалось. В пресс-службе ведомства на звонок агентства не ответили.

Обновлено (12.05.2021, 21:02): ситуацию прокомментировали в областном УМВД. «Поступило сообщение о подозрительном предмете. На место выехали сотрудники силовых ведомств. При обследовании дома предметов, представляющих опасность, не обнаружено», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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