В Екатеринбурге взорвалась фура Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Возле гипермаркета «Сима-ленд» в пять часов утра 13 мая на парковке грузовых автомобилей сгорела фура КамАЗ. Об этом пишут ИА «Ночные Новости».

Сообщается, что водителя от сильного хлопка выбросило через лобовое стекло. Мужчина получил ожоги верхней части тела. Его доставили на скорой помощи в ожоговый центр 40 ГКБ.

«Тягач КамАЗ выгорел полностью, сильно пострадал полуприцеп. Также подгорел полуприцеп, припаркованной рядом фуры „Scania“, загруженный школьными тетрадями. Водитель проснулся от хлопка и успел отогнать автомобиль на безопасное расстояние», — отмечают «Ночные Новости».

К месту пожара прибыли два отделения пожарных. Площадь пожара составила 20 кв. метров.

Ранее, на трассе Екатеринбург-Тюмень три фуры попали в ДТП. После столкновения грузовых автомобилей произошло возгорание, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Фото сгоревшей в Екатеринбурге фуры Ночные новости

Сгоревший кузов фура, сгоревшей у Сима-ленда Ночные новости