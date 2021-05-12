В Челябинской области отменяют массовые шоу и прогулки детей

МЧС рекомендует не выходить под солнце из-за аномальной жары Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ГУ МЧС по Челябинской области рекомендовало отменить в регионе все массовые мероприятия и ограничить пребывание детей на открытом воздухе. Причиной стала установившаяся на Южном Урале аномальная жара, пояснили URA.RU в ведомстве.

«13-14 мая местами, а 15—17 мая в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7° и более. Рекомендуется отменить либо перенести проведение культурно-массовых и детских развлекательных мероприятий на открытом воздухе; ограничить пребывание детей на открытом воздухе на территории детских оздоровительных лагерей и детсадов», — говорится в распространенном ГУ МЧС экстренном предупреждении.

С 13 мая и до конца рабочей недели, по данным Челябинского гидрометцентра, дневные температуры в регионе будут достигать 31-33 градусов. При этом лишь в субботу, 15 мая, ситуацию немного облегчат грозы и кратковременные дожди. В регионе действует особый противопожарный режим. Под угрозой штрафов от 2 тысяч рублей запрещено пользоваться открытым огнем и входить в леса.