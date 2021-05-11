11 мая 2021
10 мая 2021

Челябинцев предупредили об аномальной жаре и пожарах

© Служба новостей «URA.RU»
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Муниципальный пляж «Первоозерный». Челябинск, мчс, служба спасения, лето, жара, спасатель, пляж, отдых, зной, озеро, пляжный сезон
Челябинцев ждет аномально жаркая неделя Фото:

В Челябинской области с 13 по 17 мая обещают аномально жаркую погоду. Температура воздуха превысит климатическую норму на семь и более градусов. Уровень пожарной опасности вырос до максимальной отметки. Об этом сообщают синоптики челябинского Гидрометцентра.

«13 и 14 мая местами, 15—17 мая в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами выше климатической нормы на 7 градусов и более», — заявляют синоптики челябинского Гидрометцентра.

Кроме того, 12—14 мая в юго-западных, северо-восточных и восточных районах региона ожидается чрезвычайная пожарная опасность — пятый, наивысший класс горимости леса по региональной шкале. На остальной территории области сохраняется высокая пожарная опасность (lV класс горимости).

Ранее из-за сухой солнечной погоды и повышенной температуры воздуха Челябинскую область затянуло серой дымкой. Как заявляли в министерстве экологии региона, это связано с лесными и ландшафтными пожарами рядом с Челябинском и в соседних регионах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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