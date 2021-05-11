Челябинцев предупредили об аномальной жаре и пожарах

Челябинцев ждет аномально жаркая неделя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области с 13 по 17 мая обещают аномально жаркую погоду. Температура воздуха превысит климатическую норму на семь и более градусов. Уровень пожарной опасности вырос до максимальной отметки. Об этом сообщают синоптики челябинского Гидрометцентра.

«13 и 14 мая местами, 15—17 мая в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами выше климатической нормы на 7 градусов и более», — заявляют синоптики челябинского Гидрометцентра.

Кроме того, 12—14 мая в юго-западных, северо-восточных и восточных районах региона ожидается чрезвычайная пожарная опасность — пятый, наивысший класс горимости леса по региональной шкале. На остальной территории области сохраняется высокая пожарная опасность (lV класс горимости).

Ранее из-за сухой солнечной погоды и повышенной температуры воздуха Челябинскую область затянуло серой дымкой. Как заявляли в министерстве экологии региона, это связано с лесными и ландшафтными пожарами рядом с Челябинском и в соседних регионах.