В ЯНАО на скандальную управляющую компанию завели дело

Пострадавшему от схода снега ребенку выплатят 100 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На управляющую компанию «Уютный город» в Губкинском (ЯНАО) завели дело из-за несчастного случая с ребенком, на которого с крыши свалился снег. Об этом сообщили в окружной прокуратуре.

«Прокурор возбудил административное дело за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований», — говорится в отчете на сайте ведомства. В суд был направлен иск о компенсации причиненного вреда ребенку в размере 100 тысяч рублей.

Также по указанному факту следственный комитет по ЯНАО возбудил уголовное дело за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.

Ранее URA.RU сообщало, что 4 апреля на ребенка с крыши упало несколько снежных глыб. Запись с камер видеонаблюдения произошедшего инцидента появилась в Интернете. В мэрии Губкинского пояснили, что в адрес управляющей компании уже направлялось письмо о необходимости отчистить крыши от снега, но требования были проигнорированы. После несчастного случая власти занялись проверкой сферы ЖКХ в округе, а за несвоевременную уборку снега УК решено штрафовать.