12 мая 2021

Опубликованы кадры покупки оружия казанским стрелком. Видео

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Суд по избранию меры пресечения стрелку Ильназу Галявиеву. Казань, гилявиев ильназ
Ильназ Галявиев купил ружье 16 апреля, чтобы устроит бойню в казанской школе Фото:
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Массовое убийство в казанской школе

В интернете появилась видеозапись с камер наблюдения в магазине. На ней Ильназ Галявиев покупает ружье, из которого позже устроит стрельбу в казанской школе № 175. Оружие молодой человек купил 16 апреля в Йошкар-Оле.

«Предположительно, 19-летний Ильназ Галявиев разговаривает с продавцом, а после расплачивается за покупку», — передает телеканал «Пятый канал». На кадрах видно, как юноша расплачивается за покупку банковской картой.

11 мая в школе №175 в Казани произошла стрельба. Ее устроил бывший выпускник школы 19-летний Ильназ Галявиев. Он пронес в школу оружие и начал расстреливать учеников и педагогов, а также взорвал самодельно взрывное устройство. В результате погибли девять человек, десятки учеников и работников школы пострадали, передает «Федеральное агентство новостей». Злоумышленника задержали полицейские. При допросе он заявил, что считает себя богом.

Следователи выявили у Галявиева болезнь головного мозга. Психику стрелка проверят в Москве, уточняет телеканал 360. Сейчас молодой человек находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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