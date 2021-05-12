В интернете появилась видеозапись с камер наблюдения в магазине. На ней Ильназ Галявиев покупает ружье, из которого позже устроит стрельбу в казанской школе № 175. Оружие молодой человек купил 16 апреля в Йошкар-Оле.
«Предположительно, 19-летний Ильназ Галявиев разговаривает с продавцом, а после расплачивается за покупку», — передает телеканал «Пятый канал». На кадрах видно, как юноша расплачивается за покупку банковской картой.
11 мая в школе №175 в Казани произошла стрельба. Ее устроил бывший выпускник школы 19-летний Ильназ Галявиев. Он пронес в школу оружие и начал расстреливать учеников и педагогов, а также взорвал самодельно взрывное устройство. В результате погибли девять человек, десятки учеников и работников школы пострадали, передает «
Следователи выявили у Галявиева болезнь головного мозга. Психику стрелка проверят в Москве, уточняет телеканал 360. Сейчас молодой человек находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.
Подписывайтесь на URA.RU в