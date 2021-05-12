Свердловский участник праймериз ЕР заявила о скупке голосов

Бюджетников принуждают участвовать в праймериз и скупают голоса, утверждает Елена Апрод Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участник праймериз «Единой России» из Каменского городского округа (Свердловская область) Елена Апрод заявила о принуждении граждан к регистрации на сайте предварительного голосования и скупке голосов. Об этом она написала на своей странице «ВКонтакте».

«Отлично знаю, как вас в добровольно-принудительном порядке заставляют регистрироваться на сайте предварительного голосования. Согласитесь, что идея онлайн-выбора в целом хорошая, но ее, как обычно, превратили в „цирк с конями“, от которого всех уже просто тошнит. Знаю, что некоторые кандидаты уже начали вояж по территориям с предложением денег за ваши голоса. И это только начало», — рассказала Елена Апрод.

Далее она предложила избирателям иначе посмотреть на эту ситуацию и поддержать того человека, которого они знают и которому доверяют. В беседе с URA.RU Елена Апрод заявила, что не намерена пока озвучивать конкретные факты принуждения к голосованию и скупки голосов. «Жители не готовы открыто подтверждать эту информацию. Если что-то изменится, то я обязательно озвучу и сообщу», — прокомментировала она.

Свердловский оргкомитет по проведению праймериз разберется с этой ситуацией, заверил URA.RU зампредседателя исполкома — пресс-секретарь регионального отделения «Единой России» Максим Бестфатер. «Мы видим публичное заявление Елены апрод, в котором она говорит о нарушениях. При этом сама она с жалобой в оргкомитет не обращалась. Будем разбираться с этой ситуацией, свяжемся с кандидатом, чтобы она представила доказательства», — прокомментировал Максим Бестфатер.