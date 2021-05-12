Пермские власти назвали сроки завершения крупных дорожных строек

В минтранспорта Пермского края определили сроки достройки важнейших транспортных магистралей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В министерстве транспорта Пермского края определились со сроками завершения крупнейших транспортных магистралей. План «поэтапного снижения количества объектов незавершенного строительства» размещен на сайте ведомства.

В документе, в частности сказано, что строительство автодороги «Обход поселка Куеда» завершится в конце текущего года. Автодорога Кунгур-Соликамск (участок Березники-Соликамск) будет введена в эксплуатацию в четвертом квартале 2023 года. Северный обход Перми планируется достроить к концу 2028 года.

Сроки окончания строительства автодороги «Обхода города Чусового» откорректированы. Срок ввода объекта в эксплуатацию — четвертый квартал 2022 года, указано в плане. Ранее власти Пермского края сообщали, что строительство объекта, затраты на который оцениваются в 2,5 млрд рублей, идет с опережением графика. Ввести дорогу в эксплуатацию планировалось в ноябре 2019 года, затем сроки были перенесены на 2020 год.

Общие затраты на строительство и реконструкцию дорог, куда входят объекты как регионального (муниципального), так и федерального значения, оцениваются в 14,8 млрд рублей. URA.RU рассказывало, что в Москве причислили Пермский край к числу регионов, хуже остальных осваивающих деньги на строительство дорог. В минтранспорта края объяснили это тем, что большая часть дорожно-строительных проектов капиталоемкая, и потому, разбита на этапы.