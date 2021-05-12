12 мая 2021
11 мая 2021
10 мая 2021

Пермские власти назвали сроки завершения крупных дорожных строек

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дорог. Пермь, строительство дороги, спецтехника
В минтранспорта Пермского края определили сроки достройки важнейших транспортных магистралей Фото:

В министерстве транспорта Пермского края определились со сроками завершения крупнейших транспортных магистралей. План «поэтапного снижения количества объектов незавершенного строительства» размещен на сайте ведомства.

В документе, в частности сказано, что строительство автодороги «Обход поселка Куеда» завершится в конце текущего года. Автодорога Кунгур-Соликамск (участок Березники-Соликамск) будет введена в эксплуатацию в четвертом квартале 2023 года. Северный обход Перми планируется достроить к концу 2028 года.

Сроки окончания строительства автодороги «Обхода города Чусового» откорректированы. Срок ввода объекта в эксплуатацию — четвертый квартал 2022 года, указано в плане. Ранее власти Пермского края сообщали, что строительство объекта, затраты на который оцениваются в 2,5 млрд рублей, идет с опережением графика. Ввести дорогу в эксплуатацию планировалось в ноябре 2019 года, затем сроки были перенесены на 2020 год.

Общие затраты на строительство и реконструкцию дорог, куда входят объекты как регионального (муниципального), так и федерального значения, оцениваются в 14,8 млрд рублей. URA.RU рассказывало, что в Москве причислили Пермский край к числу регионов, хуже остальных осваивающих деньги на строительство дорог. В минтранспорта края объяснили это тем, что большая часть дорожно-строительных проектов капиталоемкая, и потому, разбита на этапы.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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