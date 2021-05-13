Единороссы из ХМАО отреагировали на идею ликвидации региона

Депутаты-единороссы в окружной выступили против ликвидации ХМАО и ЯНАО Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Депутаты фракции «Единой России» в Думе ХМАО выступили за сохранение существующей конфигурации большой Тюменской области, без ликвидации автономных округов. Они приняли соответствуюшую резолюцию на своем заседании. Эту информацию URA.RU подтвердил один из региональных парламентариев Андрей Осадчук.

«Мы действительно приняли такую резолюцию на заседании фракции „Единая Россия“. Мы выступаем за сохранение существующей модели, когда Югра, Ямал и Тюменская область являются самостоятельными субъектами РФ. Такая модель в наибольшей степени отвечает нынешним политическим реалиям, когда во главе каждого региона стоит свой сильный лидер и есть собственный бюджет. Как депутат Тюменской областной Думы в прошлом уверен, что нас поддержат в этом мнении коллеги и с Ямала, и с юга области», — прокомментировал Осадчук. Он также добавил, что все разговоры об изменении конфигурации Тюменской области считает лишь способом привлечения к себя внимания со стороны оппозиционных партий.

Дозвониться до руководителя фракции «Единая Россия» в думе ХМАО Натальи Западновой не удалось, она не ответила на телефонный звонок. Помощник спикера Думы ХМАО Борис Хохряков сообщил, что его шеф находится на совещании и не доступен для получения комментария.

Ранее URA.RU сообщало, что руководитель ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать ХМАО и ЯНАО, объединив их с Тюменской областью. Лидер либерал-демократов уверен, что укрупнение пойдет северным регионам на пользу с экономической точки зрения.