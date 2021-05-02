02 мая 2021

Жириновский предложил ликвидировать два региона УрФО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Жириновский во время празднования своего 75-летнего юбилея. Москва, жириновский владимир
Владимир Жириновский заявил, что регионы «тюменской матрешки» необходимо объединить Фото:

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа необходимо ликвидировать, объединив их в рамках Тюменской области. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«У нас „матрешку“ сделали. Тюменская область, а внутри Ямал отдельно и ХМАО. Два автономных округа. Зачем? Объединить российские регионы [входящие в состав „тюменской матрешки“]», — сказал Жириновский газете «Комсомольская правда». Он считает, что ХМАО и ЯНАО не должны существовать отдельно от Тюменской области.

Благодаря объединению удастся исправить экономические проблемы регионов, уверен Жириновский. «Если будут крупные субъекты, то у них появятся деньги», — сказал он. У крупных регионов, в числе прочего, появятся средства на строительство дорог, возведение культурных объектов, подметил глава ЛДПР.

В объединенной «тюменской матрешке» станет возможным массовое жилищное строительство, добавил Жириновский. Он выразил уверенность, что в это же время удастся снести старые здания.

Ранее журналист Олег Кашин попросил президента РФ Владимира Путина ликвидировать ЯНАО. Согласно предложению, он должен быть объединен с другими субъектами федерации. Депутат Марат Хуснуллин призвал изменить распределение субъектов РФ по федеральным округам.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...