Скорую помощь проверят после смерти екатеринбуржца в магазине

Следователи проверят работу скорой помощи Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Следователи проводят проверку по факту смерти 31-летнего жителя Екатеринбурга, которому неожиданно стало плохо в цветочном магазине. Они выясняют, как сработали медики «скорой помощи», которые, по заявлениям очевидцев, ехали на место почти 40 минут. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

«В рамках проверочных мероприятий будет устанавливаться, в том числе, все ли необходимые меры были приняты сотрудниками скорой помощи для оказания мужчине своевременной и квалифицированной помощи. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — рассказал Шульга. Он уточнил, что проверкой занимается следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга.

Следователи установили, что смерть мужчины наступила из-за приступа имевшегося у него заболевания. По данным очевидцев, перед смертью он заявил, что страдает астмой. До прибытия врачей первую помощь умирающему пытались оказать прохожие.

Инцидент произошел вечером 11 мая в цветочном ларьке на улице Мостовой. 31-летнему мужчине внезапно стало плохо, ему вызвали скорую помощь, но она долго не могла прибыть на место происшествия. К приезду медиков мужчина скончался на полу магазина.