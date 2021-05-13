В России нашли способ контролировать IT-гигантов

Крупные интернет-компаний обяжут создавать в России официальные представительства Фото: Анна Майорова © URA.RU

Иностранные IT-компании хотят обязать открывать свои официальные представительства в РФ, чтобы те соблюдали российское законодательство. Соответствующий законопроект разрабатывается в Госдуме.

«Многие из IT-гигантов откровенно злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования нашего законодательства. В первую очередь это касается распространения наиболее общественно-опасной информации: детская порнография, суицид, наркотики, пропаганда терроризма и экстремизма. Наш законопроект обяжет владельцев крупных информресурсов открывать официальные представительства», — написал в своем telegram-канале один из авторов законопроекта, депутат Александр Хинштейн. Поправки будут касаться крупных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тысяч человек.

Парламентарий объяснил, что сейчас предьявить нарушителям претензии практически невозможно, поскольку интернет-компании либо не имеют в России своих представительств, либо создают дочерние организации, которые не несут ответственности за политику головных холдингов. Отказ от создания представительств может повлечь запреты на рекламу IT-компании, проведение платежей в адрес ресурса, запрет «на сбор и трансграничную передачу персональных данных», добавил Хинштейн. Он подчеркнул, что меры не будут ущемлять права пользователей.

Аналогичный закон о представительствах медиа действует в Турции. Требования Анкары уже выполнили сервисы Facebook и Instagram.