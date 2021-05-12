В мэрии Шадринска заявили, что «цель оправдывает средства» (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Около двух тысяч деревьев вырубили в Шадринске Курганской области для прокладки нового водопровода. Работы проводятся по улице Архангельского и вдоль дороги, ведущей в сторону минерального источника, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Для прокладки водовода от новой скважины водозаборного узла до головного водозабора на протяжении трех километров было вырублено около двух тысяч деревьев», — говорится в сообщении. В мэрии отмечают, что от деревьев очистили минимально допустимую полосу бора. Это позволило сократить площадь вырубки. Весь лес был учтен, древесину продадут на общедоступных условиях через аукцион.

«Многих горожан интересует вопрос вырубки деревьев, но в данном случае цель оправдывает средства. Проект необходим для бесперебойного и постоянного обеспечения жителей Шадринска чистой питьевой водой», — заявил врио замглавы Шадринска Александр Парфенов, слова которого приводит пресс-служба. По словам чиновников, вода, очищенная до норматива СанПиН, будет подаваться в квартиры и дома горожан не только центральных территорий города, но и отдаленных микрорайонов.

Строительство водопровода идет в Шадринске с 2018 года. По данным мэрии, уже завершено возведение новых резервуаров и насосной станции, заложен фундамент для водоочистных сооружений, забиты сваи для склада хранения химических реагентов. На следующем этапе нужно построить станцию очистки, водоподготовки и проложить трубу от скважины к водозабору. Завершить работы необходимо к ноябрю.

Вырубка деревьев была необходима для прокладки водовода Фото: shadrinsk-city.ru