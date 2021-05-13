Песков прокомментировал заявление ЕС о поглощении Донбасса

Россия не планировала и не планирует никого поглощать. Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия не планирует присоединять к себе территории самопровозглашенных республик Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия не планировала и не планирует никого поглощать. И никогда этим не занималась», — заявил Песков на конференц-колле с журналистами.

Ранее, как сообщает RT, Евросоюз начал подозревать Россию в попытках «интегрировать» часть Украины. Поводом для подозрений стала организация выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках и выдача российских паспортов местным жителям.