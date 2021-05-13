Песков прокомментировал заявление ЕС о поглощении Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Россия не планировала и не планирует никого поглощать. Песков Фото:

Россия не планирует присоединять к себе территории самопровозглашенных республик Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия не планировала и не планирует никого поглощать. И никогда этим не занималась», — заявил Песков на конференц-колле с журналистами.

Ранее, как сообщает RT, Евросоюз начал подозревать Россию в попытках «интегрировать» часть Украины. Поводом для подозрений стала организация выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках и выдача российских паспортов местным жителям.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...