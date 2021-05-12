12 мая 2021
11 мая 2021

Вице-премьер Хуснуллин оценил мегапроект ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Участок строительства ЕКАД на пересечении с Челябинским трактом. Екатеринбург, хуснуллин марат
Марат Хуснуллин рекомендовал к реализации проект Северного широтного хода Фото:

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин рекомендовал к реализации проект Северного широтного хода с использованием нового финансового механизма. Речь идет об инфраструктурном кредите под 3 процента на 15 лет. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Считаю, что Северный широтный ход для страны — значимый проект. Он важен для развития региона. Необходимо в кратчайшие сроки принять все решения и приступить к его реализации», — приводит пресс-служба правительства ЯНАО слова Хуснуллина.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отметил, что работы над созданием проекта завершатся к концу 2021 года. «Это очень важный для нас и всей российской Арктики проект», — отметил руководитель региона на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников высказался о СШХ. Он отметил плюсы этого проекта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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