Вице-премьер Хуснуллин оценил мегапроект ЯНАО

Марат Хуснуллин рекомендовал к реализации проект Северного широтного хода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин рекомендовал к реализации проект Северного широтного хода с использованием нового финансового механизма. Речь идет об инфраструктурном кредите под 3 процента на 15 лет. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Считаю, что Северный широтный ход для страны — значимый проект. Он важен для развития региона. Необходимо в кратчайшие сроки принять все решения и приступить к его реализации», — приводит пресс-служба правительства ЯНАО слова Хуснуллина.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отметил, что работы над созданием проекта завершатся к концу 2021 года. «Это очень важный для нас и всей российской Арктики проект», — отметил руководитель региона на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников высказался о СШХ. Он отметил плюсы этого проекта.