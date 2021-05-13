Патриарх Кирилл призвал женщин отдавать детей в церкви

Представители РПЦ не будут препятствовать встречам матерей и детей Фото: Александр Кадников © URA.RU

Если женщина не имеет возможности воспитать ребенка самостоятельно, она все равно не должна делать аборт. Лучшее решение — отдать ребенка Русской православной церкви для воспитания. Так считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя», — такое заявление предстоятель РПЦ сделал на X Общецерковном съезде по социальному служению. По его словам, представители церкви не будут препятствовать встречам матерей и детей. Семья, пусть и неполная, все равно имеет ценность и перед богом, и перед страной, приводит слова патриарха Кирилла издание «Взгляд».

В 2020 году патриарх Кирилл выступал с критикой законопроекта, ускоряющего изъятие детей из неблагополучных семей. В документе было сказано, что, по решению суда, детей могут отбирать у родителей в течение 24 часов. Глава РПЦ направил обращение на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина с требованием провести обсуждение законопроекта с участием широкой общественности.