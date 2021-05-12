12 мая 2021

Курганский спикер назвал ответственных за разбитые дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, фролов дмитрий
Дмитрий Фролов поделился своим мнением на заседании комитета облдумы (архивное фото) Фото:

Председатель Курганской облдумы Дмитрий Фролов объяснил, что старые дороги приходят в негодность из-за строительства новых трасс. Об этом он рассказал 13 мая на заседании комитета облдумы по бюджету, финансовой и налоговой политике.

«Вызывает тревогу и тот факт, что при строительстве новых дорог приводятся в негодность другие. Большегрузные тоннары разбивают дороги местного значения», — цитирует Фролова на своем сайте пресс-служба облдумы. Спикер попросил депутатов рассказывать властям о таких случаях на местах.

По данным пресс-службы облдумы, Фролов призвал в первую очередь строить дороги там, где работают сельскохозяйственные предприятия и есть рабочие места для селян. Члены комитета рекомендовали облдуме заслушать данную информацию на очередном заседании.

В Курганской области в 2021 году на ремонт и строительство дорог потратят более 7 млрд рублей. В этом году в регионе планируют отремонтировать и построить 423 км дорог.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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