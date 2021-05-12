Курганский спикер назвал ответственных за разбитые дороги

Дмитрий Фролов поделился своим мнением на заседании комитета облдумы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель Курганской облдумы Дмитрий Фролов объяснил, что старые дороги приходят в негодность из-за строительства новых трасс. Об этом он рассказал 13 мая на заседании комитета облдумы по бюджету, финансовой и налоговой политике.

«Вызывает тревогу и тот факт, что при строительстве новых дорог приводятся в негодность другие. Большегрузные тоннары разбивают дороги местного значения», — цитирует Фролова на своем сайте пресс-служба облдумы. Спикер попросил депутатов рассказывать властям о таких случаях на местах.

По данным пресс-службы облдумы, Фролов призвал в первую очередь строить дороги там, где работают сельскохозяйственные предприятия и есть рабочие места для селян. Члены комитета рекомендовали облдуме заслушать данную информацию на очередном заседании.

В Курганской области в 2021 году на ремонт и строительство дорог потратят более 7 млрд рублей. В этом году в регионе планируют отремонтировать и построить 423 км дорог.