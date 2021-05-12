Возле поселка Боровского тушат пожар площадью 50 гектаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В поселке Боровском в 20 км от Тюмени огонь от природного пожара подошел вплотную к кладбищу, до могил ему осталось буквально несколько метров. Видео с места событий размещено в группе «Боровский Luxury | Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вот горит Боровское кладбище. Специально ходят, поджигают. До могил осталось совсем чуть-чуть», — сообщил автор видео. Судя по ролику, трава горит совсем рядом с могилами. Также в кадр попали окопанная земля и мужчина, который поджигает траву горелкой.

В комментариях автору видео объяснили, что таким образом погост спасают от огня. «Это пожарный с „Авиалесоохраны“, и он пускает встречный пал, такой способ тушения», — написал под постом пользователь Григорий Семенов.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре в районе поселка Боровского поступило 13 мая в 10:39. В настоящее время пожар локализован, но еще не потушен. С учетом встречного отжига площадь возгорания составляет порядка 50 гектаров.