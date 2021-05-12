12 мая 2021
11 мая 2021

Возле Тюмени природный пожар подобрался к кладбищу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по лесным пожарам. Тюмень
Возле поселка Боровского тушат пожар площадью 50 гектаров Фото:

В поселке Боровском в 20 км от Тюмени огонь от природного пожара подошел вплотную к кладбищу, до могил ему осталось буквально несколько метров. Видео с места событий размещено в группе «Боровский Luxury | Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вот горит Боровское кладбище. Специально ходят, поджигают. До могил осталось совсем чуть-чуть», — сообщил автор видео. Судя по ролику, трава горит совсем рядом с могилами. Также в кадр попали окопанная земля и мужчина, который поджигает траву горелкой.

В комментариях автору видео объяснили, что таким образом погост спасают от огня. «Это пожарный с „Авиалесоохраны“, и он пускает встречный пал, такой способ тушения», — написал под постом пользователь Григорий Семенов.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре в районе поселка Боровского поступило 13 мая в 10:39. В настоящее время пожар локализован, но еще не потушен. С учетом встречного отжига площадь возгорания составляет порядка 50 гектаров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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