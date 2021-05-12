Жителей ЯНАО ждут подарки за вакцинацию

Ямальцам раздадут более тысячи призов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

За вакцинацию от коронавируса жители ЯНАО могут получить телефоны, умные часы и велосипеды. Призы разыграют трижды, главное условие — привиться до 1 июля двумя компонентами препарата от COVID-19. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства.

«Медики Ямала выступили своего рода инициаторами этого розыгрыша. Нам крайне важно, чтобы жители Ямала были привиты перед длительными отпусками. А значит, нужно сделать все, чтобы максимально мотивировать людей», — рассказал URA.RU главный врач ГБУЗ ЯНАО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Сергей Токарев.

Он отметил, что длительность северных отпусков позволяет ямальцам побывать в нескольких местах, и в этом заключается серьезная опасность. Чтобы получить приз, нужно зарегистрироваться на сайте япривит.живёмнасевере.рф. Ранее URA.RU сообщало, что правительство ЯНАО закупает подарки для розыгрыша среди вакцинировавшихся от коронавируса.