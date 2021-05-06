Инсайды ЯНАО: Артюхов готовит розыгрыш

76 лет назад закончилась Великая Отечественная война Фото: Бернштейн Петр/Фотохроника ТАСС/

Страх перед новой вспышкой коронавируса осенью подтолкнул власти к серьезным бюджетным тратам весной. Тем временем в правительстве ЯНАО всерьез обсуждают грядущие отставки еще двух замов губернатора и имена возможных преемников. Массовая гибель оленей привела к раздорам между местными жителями, а Ямал успел подготовиться к федеральной проверке. В новом выпуске «Инсайдов» вы также узнаете о секретной части дела судьи из Салехарда и кто пытался замять скандал с участием кандидата-единоросса.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. «Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Губернатор ЯНАО опасается вспышки коронавируса после сезона отпусков Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Артюхов готовит розыгрыш с размахом

Источники, близкие к высшим эшелонам власти ЯНАО рассказали о закупках новых моделей айфонов и других ценных предметов, которые должны привлечь ямальцев на пункты вакцинации от коронавируса. «Губернатор беспокоится, что люди непривитыми поедут в отпуска и к осени снова привезут в регион заразу. Поэтому глава региона дал добро на дополнительное стимулирование населения путем розыгрыша ценных призов среди привившихся от коронавируса — закупаются айфоны, „умные“ колонки и часы, велосипеды и многое другое», — рассказывают инсайдеры.

Розыгрыш, по словам собеседников, пройдет со свойственным для Ямала размахом и объявлено о нем будет уже после майских праздников. При этом слухачи недоумевают — зачем эти траты, если по официальным отчетам недостатка в желающих привиться нет: «Видимо, все не совсем так красиво, раз приходится айфонами заманивать».

Радионова опоздала с проверкой Ямала

Источники в экологическом сообществе рассказывают, что пандемия коронавируса, случившаяся в прошлом году дала ЯНАО возможность подготовиться к визиту главы Росприроднадзора Светланы Радионовой. «Анонсирован визит был еще в конце 2019 года, если бы не его переносы, для ямальских властей и предприятий ТЭК все могло бы закончиться куда печальнее. А так все, что нужно было подчистить — подчистили. Потому и последствий практически не было, только разнос за беспорядочное хранение и стихийные свалки мусора», — сетуют экологи.

По мнению слухачей, и со свалками бы успели разобраться, если бы знали, что Радионова захочет посмотреть полигоны ТКО. Для самих же ямальцев то, что тундра «загажена» мусором и отходами бурения, очевидно.

Уход Соколовой деморализовал чиновников…

Источники, близкие к властным структурам ЯНАО утверждают, что решение вице-губернатора Ирины Соколовой об участии в выборах в Тюменскую облдуму крайне негативно повлияло на настроения подчиненных. «Подопечные не знают, как себя вести. Вице-губернатор за годы работы выстроила в подчиненных ей департаментах достаточно жесткую систему и сейчас у чиновников появилось состояние растерянности — сомнений в том, что Соколова пройдет праймериз и выборы ни у кого, похоже, нет, поэтому для многих она уже фактически стала экс-руководителем, уход которого — вопрос нескольких месяцев», — делятся инсайдеры.

В работе чиновников из-за этого происходят непонятные заминки, сумбур и неразбериха, утверждают слухачи. Многие настолько привыкли к работе в команде Соколовой, что с ужасом ждут перемен.

Чиновники уверены, что знают, кто сменит Ирину Соколову в правительстве ЯНАО Фото: Анна Майорова © URA.RU

…а ее преемник обещает исполнить все обязательства

Между тем, по словам инсайдеров в правительстве, нынешний директор департамента внутренней политики Сергей Климентьев, который заменит Ирину Соколову на посту вице-губернатора после выборов, не будет ничего ломать. «Страхи чиновников перед переменами, мягко говоря, не обоснованы. Уже есть определенные договоренности, что преемник Соколовой обойдется без революций, а ведомство будут работать, как работало. Там сейчас слаженная команда, от кого Климентьев хотел избавиться, он уже избавился. Кому обещали продвижение, те его получат», — рассказывают слухачи.

Титовский засобирался в правительство

В коридорах власти поговаривают, что продолжающиеся перестановки в высших эшелонах уже этой осенью приведут приведут к смене мэра Салехарда. «Сейчас обсуждается возможный уход еще одного зама губернатора — директора депарамента внешней политики Александра Мажарова. Кроме Титовского пока иной кандидатуры на его замену нет. Нынешний Салехарда имеет опыт работы в науке, он хорошо знает это направление, а также владеет необходимыми контактами на федеральном уровне», — делятся инсайдеры.

Кроме того, слухмейкеры отмечают, что мэр ямальской столицы устал латать дыры в прорехах муниципального хозяйства. Ему хочется вернуться к более спокойной и привычной работе чиновника, утверждают собеседники.

На странный аукцион старых и неисправных машин обратили внимание надзорщики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депимущества ЯНАО ждут проверки

Инсайдеры в надзорных органах рассказывают о грядущей проверке, которая ожидает департамент имущества ЯНАО. «Поводом стало объявление об аукционе автомобилей, опубликованное ведомством. Почему машины, которым место в металлоломе и которые лучше было бы сдать на утилизацию, продают по явно завышенным ценам, никто толком не объясняет. Явный неликвид, вряд ли появятся желающие их купить, да еще и на аукционе. Видимо, само объявление нужно было, чтобы показать, что от имущества избавляются путем законной процедуры», — говорят слухачи.

При этом, как утверждают слухмейкеры, когда распродают менее «убитые» и вполне престижные машины из гаражей, все происходит куда тише и дешевле. Машины, ко рассказам собеседников, обычно сбывают по остаточной стоимости узкому кругу заинтересованных лиц — друзьям, знакомым, родственникам тех, кто имеет доступ к информации о распродажах.

Муниципалитеты недовольны системой контроля за чиновниками

Источники с мест рассказывают, что Центр управления регионом (ЦУР), созданный в конце прошлого года, переложил всю работу на муниципалитеты. «Сотрудники администраций муниципалитетов очень недовольны этой структурой. Точнее, тем, как она поставила работу — ее фактически делают в мэриях. Получается, что мы сами должны все мониторить, исправлять готовить ответы и еще за это же отчитываться перед ЦУРом. А когда заниматься текучкой — не понятно. Хорошо они там устроились, собирать отчеты с мест и докладывать наверх, какие они молодцы», — жалуются в мэриях.

Заместитель главы Салехарда успел получить деньги на жилье как депутат заксобрания Фото: Иван Вершинин, Instagram

Вице-мэр Салехарда разбогател на субсидии

В администрации Салехарда поговаривают, что заместитель главы по культуре, молодежной политике и спорту Иван Вершинин чьи доходы в 2020 году показали рост, улучшил свое благосостояние за счет субсидии на покупку жилья. «Вершинин, будучи депутатом получил в 2020 году субсидию на жилье, однако эта сумма оказалась меньше, чем обычно выделяется депутатам регпарламента. Денег ему в итоге хватило не на престижную, соответствующую статусу и рангу, а на самую обыкновенную квартиру в Салехарде», — рассказывают слухмейкеры.

При этом источники в мэрии рассказывают: именно жилищная субсидия, которую Вершинин успел получить до того, как сдал мандат, сделала его «самым богатым» чиновником муниципалитета. Во сколько обошлась покупка, не сообщается, однако общая сумма дохода вице-мэра составила порядка 15 млн в год.

Погорелый перегнул с пиаром

В политических кругах ЯНАО рассказывают, что директор окружного государственно-правового департамента Дмитрий Погорелый, выдвинувшийся на праймериз «Единой России», начал раздражать потенциальных избирателей. «Все прекрасно понимают, что Погорелый не сам занимается пиаром. Еще несколько месяцев назад тот, кого сейчас громко титулуют „главным юристом Ямала“, был вообще мало кому известен, а сейчас его лицо на всех баннерах, плакатах, в соцсетях и на телеэкранах. Но эта известность имеет и обратную сторону — людям он начал надоедать. Тем более, что в своих пиар-проектах он обещал людям конкретную помощь, а по факту личные обращения к нему остаются без внимания», — рассказывают слухачи.

По словам собеседников, люди, обнадеженные заявлениями чиновника, заваливают его просьбами о юридической помощи. Но абсолютное большинство ответа так и не получает.

Коренным жителям обещали сохранить льготы, но вопрос так и не был решен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Объединение муниципалитетов лишило льгот местных жителей

Поговаривают, что льготы, которых лишились коренные жители Ямала при присоединение Харпа и Пурпе к Лыбытнанги и Губкинскому, не решается. «Жители поселков из числа КМНС до присоединения имели льготы, так как Харп и Пурпе входили в федеральный список муниципалитетов, относящихся к местам проживания коренных народов, а Губкинский и Лабытнанги — нет. Мэры обещали, что вопрос решится профильным департаментом сразу после объединения, но этого до сих пор не случилось», — рассказывают инсайдеры в политических кругах.

В итоге такое отношение может привести к лучшем случае к негативным политическим последствиям для властей, говорят собеседники. Будет хуже, если местные начнут выходить с протестами, а они к этому уже готовы, уверяют слухачи.

Молодой кандидат-единоросс после скандала не стал снимать кандидатуру с праймериз Фото: Леонид Каргачев, Instagram

Кандидат-единоросс пытался замять скандал с помощью ФСБ…

Источники в политтусовке рассказывают, что член «Единой России» Леонид Каргачев, учинивший скандал в баре «Нефть», не нашел ничего лучше, чем пытаться подавить инфоповод с помощью друзей. «Администраторам местных пабликов, которые сообщили о недостойном поведении молодого единоросса, начали поступать сообщения с просьбами удалить данные посты. Автором их был некто Александр Петровский — в профиле у него было указано место работы „ФСБ“ и эмблема ведомства. Скрины переписок, по счастью были сделаны, но реально ли данный человек работает в органах, пока не ясно. Сейчас профиль закрыт для посторонних», — рассказывают инсайдеры.

Что касается самого Каргачева, то по партийной линии мер к нему никаких принято не было, говорят инсайдеры. Реготделение ограничилось опровержением информации о том, что политик якобы является депутатом, однако с праймериз его никто не снял.

…а надзорщики ищут анонимных авторов каналов и пабликов

Источники в надзорных органах рассказывают, что паблик «Злой Ямал» социальной сети «ВКонтакте» и одноименная группа в мессенджере Telegram в скором времени могут быть заблокированы за нарушение авторских прав. «На администраторов паблика и канала регулярно поступают жалобы за воровство интеллектуальной собственности — они просто воруют инфоповоды у местных СМИ и других каналов, а все упоминания о первоисточниках из скопированных текстов убирают. Тех коллег и авторов, кто пытается мирно указывать админам, что так поступать некрасиво и незаконно, они просто блокируют», — рассказывают собеседники агентства.

По словам слухмейкеров поскольку подобные паблики и каналы анонимные, то, скорее всего их просто придется блокировать. Хуже, если появятся конкретные персонажи: СМИ настолько обозлены на воровство интеллектуальной собственности, что готовы оплачивать услуги юристов, чтобы наказать нарушителей закона рублем.

Прямые международные рейсы свяжут Новый Уренгой только с ближним зарубежьем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Международный статус аэропорта не повлияет на турпоток

Инсайдеры в туриндустрии ЯНАО утверждают, что международный статус аэропорта Нового Уренгоя не повлияет на прямое авиасообщение с популярными у ямальцев направлениями. «Да, аэропорту через пару лет присвоят статус международного, это важно и престижно для города и округа, это даст дополнительные очки губернатору Дмитрию Артюхову и мэру Андрею Воронову. Наш международный статус скорее коснется ближнего зарубежья, это значит, что нас ждет наплыв мигрантов и гастарбайтеров. А мы так и будем летать в отпуска через Москву», — рассказывают инсайдеры.

По словам собеседников, даже спрос на популярные маршруты у ямальцев есть, однако субсидировать международные рейсы никто не будет. А это означает, что летать на зарубежные курорты будет выгоднее с пересадками в крупных российских хабах.

В деле судьи из Салехарда появились секретные материалы

По информации источников в силовых ведомствах, незаконное приобретение и хранение оружия, за которое был задержан федеральный судья Алишер Раенгулов, было лишь предлогом. «Подпольный стрелковый клуб, незаконное приобретение, изготовление и хранение огнестрельного оружия стали лишь формальным основанием. На самом деле все гораздо серьезнее, но об истинных причинах пока знает лишь очень узкий круг оперативников и следователей», — рассказали слухачи.

Именно поэтому инсайдеры наотрез отказываются говорить о подробностях. По их словам, источник утечки информации будет обнаружен легко.

Начальника ОМВД по Муравленко подчиненные обвинили в самодурстве Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В полиции Муравленко назревает серьезный конфликт

Слухмейкеры в правоохранительных органах рассказывают о резком падении морально-психологического уровня сотрудников отделения МВД по городу Муравленко после назначения его начальником подполковника полиции Виталия Ващенко. «Атмосфера в коллективе с начала 2020 года накалилась до предела и приблизилась к критическому состоянию, личный состав не может полноценно выполнять свои функции. Ранее отделение находилось на лидирующих позициях по ЯНАО, а сейчас многие сотрудники с большим опытом работы были вынуждены перевестись либо уйти на пенсию по выслуге лет», — рассказывают инсайдеры.

По информации полицейских, правила этикета в отделении перестали действовать, руководитель позволяет себе в адрес подчиненных грубость и мат, а на нарушения «приближенных» предпочитает закрывать глаза. Открыто писать жалобы сотрудники не хотя, так как опасаются, что их попросту выдавят со службы и просят только, чтобы на отделение обратили внимание в окружном УМВД.

Олени стали поводом для конфликта

Поговаривают, что резкое сокращение поголовья домашних оленей из-за внезапной зимней бескормицы в Сеяхинской тундре привело к уже забытым конфликтам между местным населением. «У многих часть оленей пала, стада разбрелись, найти их — проблема. Уже фиксируются случаи воровства домашнего скота. Некоторые понимают, что восполнить поголовье стада не удастся, поэтому по-тихому угоняют животных у соседей», — рассказывают инсайдеры.

По словам собеседников, речь идет прежде всего об оленях, которые не были пробиркованы, оставлены не для сдачи на перерабатывающие комплексы, а оставлены для личных нужд. Доказать право собственности на таких животных практически невозможно, но и хозяева просто так отдавать оленей не будут — а значит, будут стычки и разборки, прогнозируют слухачи.

«Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.