Путин поручил наградить учителей в Казани

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Педагоги были готовы бороться и защищать учеников, отметил президент Фото:
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Массовое убийство в казанской школе

Президент России Владимир Путин постановил наградить учителей и сотрудников гимназии №175 в Казани, где 11 мая бывший ученик расстрелял школьников и педагогов. Об этом российский лидер заявил в ходе заседания с правительством.

«Многие учителя в страшные минуты, в момент нападения, стояли у входа в классы и были готовы бороться, защищать своих учеников, помогали им выбраться из гимназии. Никто не покинул свой пост. Я прошу внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии», — отметил он.

Ранее стало известно, что в Казани наградят вахтершу школы №175, которая вызвала силовиков, но была ранена при этом. Кроме того, учительницу английского языка Эльвиру Игнатьеву и учительницу начальных классов Венеру Айзатову, погибших в результате вооруженного нападения, представят к наградам посмертно. Такую инициативу внес депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Трагедия в Казани произошла 11 мая. В гимназию №175 вошел бывший ученик Ильназ Галявиев и открыл стрельбу по школьникам. Восемь человек погибли, три десятка получили ранения различной степени тяжести

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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