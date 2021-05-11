Власти наградят вахтершу, которая охраняла школу в Казани

В Казани наградят раненую вахтершу школы №175, которая вызвала силовиков. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что она смогла нажать вызова сигнала тревоги.
«Женщина стала первой, кто оказал сопротивление нападавшему. Сотрудница школы успела нажать тревожную кнопку, благодаря чему быстро приехали сотрудники Росгвардии», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
В школе Казани, где произошел массовый расстрел, не было охранника. Из систем безопасности была только кнопка, которая соединялась с пунктами охраны, пишет телеканал 360.
Ранее стало известно, что 11 мая в Казани началась массовая стрельба. По разным данным, умерли восемь или девять человек, еще 19 пострадали. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, распорядились власти Татарстана.
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