Челябинский экс-омбудсмен подал в суд на государство

Алексей Севастьянов начал раунд борьбы с госорганами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов требует от государства 10 млн рублей в качестве компенсации за уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом сообщил URA.RU он сам. Речь идет о событиях 2016 года, когда омбудсмен возглавлял региональное отделение партии «Родина».

Следователи СКР сочли, что Севастьянов неправомерно заключил договоры по изготовлению и размещению агитационных материалов партии. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 201 УК РФ. Сам он полностью отрицал свою вину, в итоге дело было закрыто в 2018 году за отсутствием состава преступления.

«Я и моя семья понесли серьезный моральный ущерб. Только публикаций в СМИ появилось больше ста. Даже сына в школе дразнили: „Твой папа вор, он у партии деньги украл!“ Потом выяснилось, что ничего я не крал и не мог, даже если бы захотел — потому что на партийном счете денег не было. Поскольку за три прошедших года извинений от государственных органов я так и не дождался, подал иск о моральной компенсации», — заявил URA.RU Севастьянов.

Как следует из искового заявления (есть в распоряжении редакции), 10-миллионную компенсацию экс-омбудсмен рассчитывает получить от Минфина РФ. Именно из средств федерального бюджета выплачиваются компенсации гражданам, если суд принимает их сторону в спорах с государственными органами. Заявление было направлено Севастьяновым 6 мая по нынешнему месту жительства, в один из районных судов Москвы. На данный момент оно еще не зарегистрировано в базе судебных дел, дата заседания не назначена.