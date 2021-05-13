Местные засняли на видео дикого зверя (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бурые медведи вышли из спячки и стали выходить к жителям Шурышкарского района (ЯНАО). Об этом URA.RU сообщил житель Овгорта, прислав видео в редакцию.

Рядом с селом Овгорт двое мужчин засняли на видео медведя, который с любопытством наблюдал за ними. «Мне кажется тот поздоровее будет», — прокомментировал один из ямальцев в видео. Местные жители не указали, сколько медведей они видели, но в кадр попал только один хищник.

Научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Александр Соколов рассказал URA.RU, что не стоит поддаваться панике, так как массового выхода диких зверей не наблюдается. «С медведями все в порядке, их не стало больше. Просто люди сейчас снимают все на телефон и выкладывают в Сеть», — прокомментировал эксперт. Также Александр Соколов отметил, что беспокоить диких зверей не нужно, а если и снимать, то на безопасном расстоянии.

Получить оперативный комментарий в мэрии Шурышкарского района не удалось. Туда направлен официальный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за произошедших в ЯНАО климатических изменений погибло много животных. Оленеводы были вынуждены выпустить домашних оленей на вольный выпас из-за бескормицы, а те примкнули к диким. Ученые Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН подтвердили массовую гибель оленей, но подсчитать масштабы катастрофы пока не могут.