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Уральские ученые зафиксировали массовую гибель оленей в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Быт Ямальских оленеводов. , манси, олени, север, оленеводы, ханты, аборигены, кмнс
В поисках пищи домашние олени разбрелись по тундре и стада перемешались Фото:

Специалисты Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук подтвердили массовую гибель оленей в ЯНАО из-за произошедших в регионе климатических изменений. Как сообщили представители Арктического научно-исследовательского стационара в Лабытнанги на официальной странице в Instagram.

«Мертвые животные встречаются по всей северной тундре, в том числе и дикие олени, также страдающие от бескормицы», — говорится в сообщении ученых-экологов. Причиной бескормицы стало изменение климата и появление ледяной корки — она не позволяет животным добираться до растительности под слоем снега.

Сами экологи пока не могут подсчитать масштабы катастрофы — зимой олени находились на свободном выпасе, стада разбивались на небольшие группы, которые перемешались между собой. Животным, которые не успели погибнуть, помогла неожиданно ранняя для Ямала весна — при потеплении лед начал сходить.

Ранее официальные власти Ямальского района сообщили о проблеме, с которой столкнулись оленеводы. Домашних оленей, которые разбрелись по тундре в поисках корма, собрать своими силами местные жители не могут, для помощи населению формируются рабочие группы и выделяется транспорт.

Бескормица произошла из-за неожиданно появившейся на зимних пастбищах ледяной корки: в декабре в Сеяхинской тундре прошли дожди, вслед за которыми резко ударили морозы. Олени стирали копыта, но добраться до растительного слоя не могли и начали гибнуть.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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