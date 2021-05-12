Пермский депутат Госдумы удивил конкурентов

Депутат Госдумы Дмитрий Сазонов намерен бороться в своем округе за мандат Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Госдумы от Пермского края Дмитрий Сазонов, который публично в интервью URA.RU заявил о намерении сохранить мандат, вызвал волнение в рядах региональной политэлиты. Источник URA.RU рассказал, что краевые политадминистраторы сделали ставку на другого кандидата и полагали, что Сазонов откажется от активной борьбы.

«Все думали, что Сазонов чисто номинально будет бороться за мандат. Ведь согласованным кандидатом в Госдуму по округу № 61 является [депутат заксобрания Пермского края Ирина] Ивенских. Сейчас же это (намерение Сазонова бороться за мандат — прим. редакции) несколько напрягло всех», — рассказал URA.RU инсайдер.

Сообщается, что региональные власти продолжат поддерживать именно Ивенских, но и активных препятствий Сазонову в ведении кампании тоже оказывать не будут. «Ивенских поддерживает „Уралхим“. А такая поддержка — это практически гарантия победы», — рассказал URA.RU инсайдер. Ивенских на звонок корреспондента URA.RU не ответила, ее представитель от комментариев воздержался. В пресс-службе краевой администрации и в пресс-службе «Уралхима» также воздержались от комментариев.

О намерении вести борьбу за мандат Сазонов публично заявил 12 мая в интервью URA.RU. Он полагает, что его социология в округе находится на уровне партии «Единая Россия» — около 30—35%.

Ранее URA.RU рассказывало, что в праймериз «Единой России» участвуют депутат заксобрания края Ирина Ивенских и депутат Госдумы Дмитрий Сазонов. Они ведут борьбу за право стать кандидатом в депутаты Госдумы по округу №61. Ивенских считают согласованным властью кандидатом, которого поддерживает Григорий Куранов — заместитель полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября.