Как Пермский край может обогнать Свердловскую область

Дмитрию Сазонову удалось договориться о проведении уникального для Пермского края мероприятия в рамках международных Дельфийских игр Фото предоставлено пресс-службой депутата Госдумы Дмитрия Сазонова

Пермский край получил шанс посоперничать со Свердловской областью и мифологией вокруг «Перевала Дятлова» и даже заработать на этом. У региона появилась уникальная возможность провести сразу два мероприятия в рамках международных «Дельфийских игр». В эксклюзивном интервью URA.RU депутат Госдумы от края Дмитрий Сазонов, в округе которого и состоится одно из событий, рассказал, как это скажется на экономике края. Он также впервые прокомментировал данные о согласованности кандидатов в Госдуму.

— Дмитрий Валерьевич, всегда интересно спросить у первоисточника, поэтому крайне ценно, что могу обратиться напрямую: а что происходит сейчас в избирательном округе, от которого вы избраны в Госдуму?

— Сейчас мы готовим мероприятие, подобных которому по уровню и масштабу никогда не было в Пермском крае. Это Дельфийские игры — аналог Олимпиады, но только в сфере творчества.

— Почему это круто?

Впервые удалось договориться о проведении Финно-угорского Дельфийского Кубка в рамках Дельфийских игр — он пройдет в Кудымкаре Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

— Потому что это дает возможность детям проявить себя, развиваться, заявить о себе. Это возможность для самовыражения и, в том числе, возможность зарабатывать, находить работу. Это продвижение аутентичности. Да, основные мероприятия пройдут в Перми. Но впервые удалось договориться о проведении Финно-угорского Дельфийского Кубка в рамках Дельфийских игр — он пройдет в Кудымкаре. Сейчас собираем команды — пригласили представителей всех территорий России, где проживают финно-угорские народы. Из-за границы, к сожалению, мы всех пригласить не сможем из-за противоэпидемиологических ограничений. Будем приглашать международное жюри. Это будет ежегодный международный Кубок финно-угорских народов.

— Кубок пройдет, а что останется коми-пермякам?

— В перспективе я вижу, что это станет основой для развития, в том числе, туризма для территории Верхнекамья, Коми-Пермяцкого округа. Это можно и нужно монетизировать, с этого нужно получать в дальнейшем реальную предметную выгоду. Например, рабочие места для людей. Чтобы они принимали гостей, развлекали их. Это должен быть качественный туристский продукт, потому что именно сейчас это и востребовано. Туризм — это экономика впечатлений. Это история про то, что нужно формировать продукт, привозить сюда гостей. Ну и, конечно, туризм — это инвестиции в регион.

— В Свердловской области есть история с перевалом Дятлова и его тайнами. В Пермском крае есть Кудымкар с его мифами, у вас снимали «Территорию».

— Вода камень точит. Туризм — это еще и мифологизация.

Почему интересен ваш перевал Дятлова? Потому что никто доподлинно не знает, что с группой туристов произошло — это манит людей. Кудымкар в Пермском крае тоже известен своими мифами, традициями, историями.

После «Территории» чуть шире стали говорить про Икотку, которая якобы вселяется в людей. Это же история из Кудымкара. То есть для меня Дельфийские игры — это не про потанцевали, попели и разбежались. Кубок — это фундамент для формирования будущей экономики края.

— А если отбросить мифологизацию, что сейчас происходит в 61-м округе? С какими проблемами местным жителям приходится сталкиваться каждый день?

Проблема экологии остается одной из ключевых в 61-м избирательном округе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Я все пять лет постоянно нахожусь в округе, хорошо знают проблемы территорий. По вопросам здравоохранения, образования, транспортной доступности, социальной сферы. Вот пример последних дней. Были в Краснокамске — это ближайшая территория нашего округа к Перми. Там проблема в уборке твердых бытовых отходов стоит крайне остро. Есть гаражный кооператив, люди объединили вокруг себя целое сообщество. Собираются, проводят время, отмечают дни рождения, праздники, но при этом огромные свалки в реке, пластик, пленка — разного рода мусор, который перекочевал из садовых участков или из гаражей.

Для того чтобы решить эту проблему, необходимо заключать соглашения с региональным оператором по уборке твердых коммунальных отходов. И ставить контейнерные площадки, согласовывать их с администрацией муниципалитета. Договариваться о подписании соглашения с регоператором и формировании нормативов по вывозу, который бы устроил всех.

— Это же очень долго

— Не вижу никаких препятствий к тому, чтобы подписать эти соглашения. Знаете, как говорят: сила вроде есть и воля есть, а силы воли нет. Вот здесь нужна сила воли. Из края выделяется 30 миллионов рублей на закупку контейнеров, установку контейнерных площадок, и, соответственно, формирование карты их дислокации.

— Хорошо, с первой проблемой — экологией — понятно. Где еще болевая точка?

— Вопросы со здравоохранением. Оно иногда на первое место выходит. Особенность округа в том, что территории сильно удалены друг от друга.

У нас скорые помощи выезжают навстречу друг другу, встречаются посреди дороги и передают больного. Бывали случаи, когда больного роняли при транспортировке.

— Это реальные истории?

— Это сплошь и рядом. Две «скорые» выезжают навстречу друг другу. Одна не может уехать далеко от своего участка, потому что надо дежурить. Другая — не может доехать до конца маршрута, потому что смены не хватит. Вот так, к сожалению, выстроена логистика. И все это печальные плоды оптимизации сферы здравоохранения. Именно поэтому губернатор Пермского края Дмитрий Махонин приостановил этот губительный процесс.

— Ковидное время позволило решить какие-то проблемы?

Некоторые аптеки не могли изготавливать препараты на месте из-за пробелов в законодательстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Ковидная обстановка оголила нерв многих вопросов. Например, связанный с обеспечением лекарственными препаратами. Выяснилось, что у нас муниципальные аптеки, по сути, находятся под закрытием. Бизнес не идет в территории, где у нас невысокая покупательская способность. Муниципальные аптеки находятся в непростых условиях. Есть аптеки, которые сами готовят рецептурные препараты. А у них закупочная процедура составляет 30 дней. Они ингредиенты закупают, а те портятся. Чтобы это исправить, мы приняли поправки в федеральный закон и расширили им возможность без конкурса на бОльшую сумму проводить закупочные кампании. Это сняло практически все эти вопросы по закупке рецептурных препаратов, которые готовятся непосредственно фармакологами в самих аптеках.

— Ваш 61-й округ публично не называют самым конкурентным. Вы согласны с этим?

— Когда ты трудишься и когда ты на земле, тебя знают, кажется, что у тебя нет конкурентов. Это, конечно, не так интересно, это не скандально. Но теперь есть один из важных механизмов дать возможность сильным кандидатам еще раз усилить свои позиции, еще раз опереться на мнение своих избирателей — это праймериз.

Праймериз проводится для того, чтобы понять мнение людей, отмечает Сазонов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Сейчас идет праймериз «Единой России». Это делается для того, чтобы понять мнения людей. Это ключевая история. «Единая Россия» сегодня единственная в стране партия, которая двигается через процедуру проведения праймериз. Это открытая процедура, которая позволяет людям высказать свое мнение.

— Праймериз в электронном формате более прозрачная процедура или наоборот?

— Это более прозрачная процедура. Всё в единой системе.

— Манипуляция возможна?

— Понятно, что цифра не заменит общественных обсуждений. Если мы принципы не защитим, если они не будут прозрачными, тогда, конечно, технология только больше вреда нанесет. Если у нас будут достойные принципы и достойное поведение всех игроков, то мы получим отличный инструмент.

— Вы сами чего ждете от праймериз?

— От праймериз я жду истории, связанной с откликом на наши инициативы, на наши проекты, с вовлечением в наши проекты. Это еще и очередная возможность выйти к людям с запросом на обратную связь. Я, кстати, инициировал сбор подписей в поддержку инициатив президента, которые были озвучены в послании Федеральному Собранию. Когда на встречах мы говорим с людьми об этих инициативах, я вижу, насколько они востребованы.

— А если не пройдете праймериз, что будете делать?

— Слушайте, задача «если» не звучит у нас в праймериз. А по поводу своей судьбы не переживаю.

Рано или поздно жизненный путь депутата Государственной думы завершается. Хотя лекции я читать подумываю. Я был учителем математики в школе.

— То есть возможна такая ситуация, что Дмитрий Сазонов не стал депутатом Госдумы и пошел работать учителем математики?

— Да. Давайте к этому разговору вернемся тогда, когда я стану учителем математики.

— Не вопрос. Вы, наверное, слышали разные мнения про 61-й округ. В том числе, говорят, что он якобы уже отдан. Что вы об этом думаете?

— Говорят, что отдан, что есть согласованные и не согласованные кандидаты. Различные формулировки звучат. Но цыплят по осени считают. Это, во-первых. А во-вторых, вопрос в другом. Кто-то считает меня согласованным кандидатом. Кто-то считает согласованным кандидатом других людей. Я противник прогнозов. Для себя знаю одно: я всегда работал конструктивно, и буду продолжать работать. И это мое отношение к работе в команде Президента Владимира Путина и, соответственно, в команде губернатора Дмитрия Махонина, с которым у меня всегда были и будут конструктивные отношения. Все остальные доводы и суждения, как правило, от лукавого. Я свою социологию прекрасно знаю — она на уровне партии сейчас находится.

— Назовите эту цифру.

— Уровень социологии партии — это 35-40%. В округе та же самая история.

— Кому могут быть выгодны разговоры о том, что округ отдан?

Рейтинг Дмитрия Сазонова в избирательном округе — на уровне рейтинга «Единой России» Фото предоставила пресс-служба депутата Госдумы Дмитрия Сазонова

— Тем, кто, наверное, зарабатывает на нестабильности.

— А все-таки, согласованный кандидат, что это значит?

— Что такое для меня согласованный кандидат? Это тот, который работает для целей наших избирателей. В этом смысле я согласованный кандидат 100%.

— Вы следите за конкурентами в округе?

— Я пока конкурентов в округе не вижу с точки зрения начала избирательной кампании — она начнется чуть позже. Если мы говорим про праймериз, я вижу, конечно, всех, кто неравнодушен, заявился, готов и хочет участвовать. За что со мной конкурировать? За мнения людей? Так это надо с людьми разговаривать. Потому что политическая конкуренция — это история работы с людьми, которые живут в твоей территории, в избирательном округе.