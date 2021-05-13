13 мая 2021

Автоюрист назвал топ самых частых штрафов для водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка соблюдения масочного режима водителями. Екатеринбург, полиция, гибдд, дорожно патрульная служба, проверка на дорогах, масочный режим, полицейский в маске, проверки на дорогах, полицейский рейд
В ГИБДД перестали проверять допустимое количество вредных веществ в выхлопных газах Фото:

Чаще всего автомобилистов штрафуют за превышение скорости и проезд за стоп-линию. Об этом URA.RU рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Превышение скорости, проезд за стоп-линию, проезд на запрещающий сигнал светофора. Если говорить о лишении, то выезд на встречную полосу и управление автомобилем в состоянии опьянения и уезд с места ДТП. Это наиболее популярные статьи по которым штрафуют, как ГИБДД, так и суды в этом направлении», — сказал Воропаев.

Также собеседник назвал самые редкие нарушения, за которые автолюбители могут получить штраф. «У нас еще лет 10 назад популярным было измерение содержания углекислого газа в выхлопах. Я очень давно не видел эти штрафы», — отметил юрист. Также редко штрафуют за наличие предметов, закрывающих обзор. В качестве примера собеседник агентства привел видеорегистратор.

Председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук отметил, что чаще всего нарушения фиксируют камеры. «Их ставят там, где люди либо нарушают сознательно, либо где какие-то узкие, спорные места. Те же штрафы за выделенную полосу. Водителю, например, нужно повернуть во двор, а там выделенная полоса», — объяснил специалист. Также он назвал спорными штрафы, когда не видно разметки или стоп-линии. «Это все недостатки организации дорожного движения», — подчеркнул Форманчук в беседе с URA.RU.

Ранее водителей предупредили о штрафах за нарушения, о которых водитель мог забыть. Автомобилистам напомнили, что запрещено водить автомобиль при отсутствии зеркала заднего вида или с большой трещиной на лобовом стекле. Также придется заплатить штраф за остановку на островке безопасности и за оставление на парковке автомобиля без номеров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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