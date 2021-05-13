Байден раскрыл, что планирует обсудить с Путиным при встрече

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Джо Байден, байден джо
Президент США хочет обсудить с российским лидером киберпреступления Фото:
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Президент США Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным хочет обсудить международные стандарты по кибербезопасности. Об этом лидер Штатов заявил на встрече с журналистами в Белом доме.

«Мы хотим прийти к тому, чтобы был своего рода международный стандарт, чтобы страны, которые знают, что имеется криминальная деятельность, которая происходит на их территории, чтобы мы все действовали против этих преступных группировок. Я ожидаю, что это будет одной из тем, о которых мы будем говорить с президентом Путиным», — цитирует Байдена РИА «Новости».

США неоднократно обвиняла Россию и ее граждан в киберпреступлениях, что РФ хотела обсудить с американской стороной. Так, последнюю кибератаку на крупнейший в США оператор трубопроводов Colonial Pipeline, по мнению американцев, совершила российская группировка DarkSide, пишет телеканал 360. Однако Байден считает, что российские власти не были к ней причастны, уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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