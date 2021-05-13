Задержан сын бывшего российского губернатора

Сына бывшего главы Самарской области Николая Меркушина Алексея задержали в аэропорту при попытке вылететь в Минск. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн, который просил генпрокурора РФ Игоря Краснова разобраться в этом деле.
«Алексей Меркушкин был задержан сегодня в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь рейсом СУ-1842 в Минск. Задержание проводили сотрудники УЭБиПК МВД по Мордовии в рамках уголовного дела о даче взятки начальнику отделения ЦБ по Мордовии Александру Тренькину», — сообщил депутат в своем telegram-канале.
По данным Хинштейна, Меркушина-младшего сейчас везут в Мордовию. «Ему планируют предъявить обвинение по ст. 291 УК РФ (дача взятки — прим. ред.)», — уточнил депутат.
Дело против Теренькова по статье «Получение взятки» начали расследовать в январе 2021 года. Взяткодателями были бывший министр строительства Самарской области Алексей Гришин и экс-председатель совета директоров банка Вячеслав Брыков. Они признали свою вину и сообщили, что организатором преступления был сын Меркушина Алексей. Его отец в это время являлся губернатором региона, а ранее в течение пяти сроков был главой Мордовии.
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