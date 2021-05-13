Греция будет принимать туристов, привитых вакциной «Спутник V»

Греция готова принимать туристов, вакцинированных «Спутником V» и китайским препаратом. Об этом заявил на пресс-конференции министр туризма Греции Харис Теохарис.
«В этом году мы будем принимать вакцины третьих стран, такие как „Спутник“ и китайская вакцина, потому что они оказывают непосредственное влияние на туристические рынки», — передает его слова ТАСС. Он подтвердил, что Греция открывает свой туристический рынок для зарубежных туристов 15 мая.
Ранее сообщалось, что Греция отменила обязательный двухнедельный карантин для приезжающих россиян. Однако гости должны предоставить информацию о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или доказательство того, что они им уже переболели. 14 мая правительство страны планирует полностью открыть страну для туристов.
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