Общественники требуют у Мишустина новую льготу для россиян

Россиянам, прибывающим из-за рубежа необходимо компенсировать из бюджета расходы на два теста на COVID-19. Соответствующее письмо руководитель Союза потребителей Петр Шелищ направил главе правительства Михаилу Мишустину.
«В преддверии отпуска граждане планируют свои траты и формируют определенный бюджет. Если государство накладывает на людей новые обязанности, расходы на которые граждане до этого момента не учитывали, то стоит профинансировать их исполнение из бюджета», — рассказал «Известиям» Петр Шелищ.
Он отметил, что в региональных поликлиниках люди сталкиваются с серьезными сложностями и вынуждены сдавать анализы за свои средства. При этом, по подсчетам союза, траты на семью с двумя детьми составляют 24 тысячи рублей. Эта мера, по мнению общественников, позволит увеличить число выявленных инфицированных россиян, так как сейчас многие не идут сдавать тест из-за финансовых затруднений. В пресс-службе правительства сообщили, что предложение будет рассмотрено.
Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор изменил правила въезда в РФ. Теперь после приезда из-за границы необходимо сдать два теста на коронавирус, интервал которых должен быть не менее суток. Правило начало действовать с 1 мая.
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