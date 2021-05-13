13 мая 2021

Макс Фадеев объявил о запуске международного проекта

© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Фадеев, фадеев максим
Продюсер откроет международную музыкальную школу Фото:

Продюсер, уроженец Кургана Максим Фадеев откроет международную музыкальную школу. По его словам, в учебном учреждении будет «новейший подход к образованию и педагогике».

«Fenix — так будет называться моя музыкальная школа. Школа с глубоким изучением музыки, основанной на старой школе 1862 года Братьев Рубинштейн и Советской школе до 1990 года. <…> Это будет международная школа с новейшим подходом к образованию и педагогике», — написал Фадеев о новом проекте на своей странице в Instagram (орфография сохранена). Музыкант подчеркнул, что в школе будут работать педагоги из США, Японии, Германии и Англии, а ученики смогут обучиться игре на любых музыкальных инструментах: от классических до современной школы.

Подписчики Фадеева с восторгом приняли новость об открытии музыкальной школы. В комментариях пользователи пожелали композитору удачи и попросили, чтобы он принимал и обучал «дарования, а не просто кошельки».

Ранее Фадеев заявил, что пересмотрел свою продюсерскую и музыкальную деятельность за последние пять лет, передает Life. А 9 мая композитор анонсировал новый музыкальный проект. Также он занят съемками документального фильма о своей работе, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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