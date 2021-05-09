Продюсер и композитор Максим Фадеев сообщил, что планирует исполнить цикл песен на военную тематику в честь Праздника Победы в своем Instagram. Первой песней в его исполнении стала «Дороги» авторства Дмитрия Хворостовского.
«Спел для вас военную песню. И знаете, я спою весь цикл военных песен. Душа хочет!» — написал в своем Instagram Фадеев. Подписчики композитора в комментариях отметили исполнение Фадеевым известной песни «Дороги», а также, красивую инструментальную композицию к тексту песни.
Ранее, В Кургане не состоялся концерт, на который собирался приехать продюсер Максим Фадеев. Концерт должен был быть посвящен памяти его отца композитора Александра Фадеева
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