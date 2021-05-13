Гинцбург: когда появится назальная вакцина от коронавируса

Назальная вакцина от Covid-19, созданная учеными Центра им. Гамалеи, пройдет клинические исследования в конце 2021 — начале 2022 года. Зарегистрирован препарат может быть уже в 2022 году, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
«Центром проводятся работы по нескольким направлениям в части создания и совершенствования вакцин от COVID-19. Одно направление — это создание назальной формы вакцины. Сейчас ведутся ее доклинические исследования. В клинику планируем войти в конце этого — начале следующего года, с выходом на ее регистрацию по результатам исследования в 2022 году», — поделился глава института с ТАСС.
Ранее Гинцбург заявлял, что введение такой вакцины будет двукратным, однако не исключено и однократное. Преимуществом ее ученый назвал практически полное отсутствие побочных эффектов. Иммунолог Анатолий Суслов отмечает, что вакцина в виде капель для носа подходит и для использования детьми, пишет агентство Nation News.
Также в России начали испытания четвертой вакцины от COVID-19. Они будут проводиться в стационарах департамента здравоохранения Москвы. На первом этапе испытаний побочных эффектов у здоровых добровольцев выявлено не было, отмечает «Национальная служба новостей». Мэр города Сергей Собянин отмечал, что назальная вакцинация не станет заменой обычной, но будет хорошим дополнением к ней.
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